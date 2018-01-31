رسم لاعب وسط الميدان الهجومي, الدولي الجزائري لوفاق سطيف عبد المؤمن جابو, اليوم الاربعاء بالرياض (السعودية), التحاقه بتشكيلة نادي النصر السعودي بعقد اعارة يمتد لأربعة اشهر , حسب ما افاده الفريق السعودي عبر حسابه "تويتر" .

وعقب توقيعه على عقده مع رئيس المجلس الاداري لفريق النصر السعودي سلمان بن فهد المالك, صرح صانع العاب وفاق سطيف :" لقد وقعت على عقدي مع نادي النصر السعودي, واتمتى أن أساهم في نجاح هذا الفريق الكبير المدعوم بقاعدة جماهيرية كبيرة" .

وكان رئيس وفاق سطيف حسان حمّار صرح امس الثلاثاء انّ :" جابو سيتنقل الى نادي النصر السعودي بعقد اعارة مدته أربعة أشهر, لكن في حال تأهل الوفاق إلى مرحلة المجموعات من رابطة الابطال الافريقية سيعود الى سطيف". وكشف مسؤول النادي "السطايفي أن قيمة صفقة انتقال لاعبه تقدر بـ 500 ألف أورو منها 300 للاعب جابو.

ومعلوم أن عبد المؤمن جابو(31 سنة), قد جدد مؤخرا عقده مع وفاق سطيف الى غاية سنة 2019.

وسجل لاعب وسط الميدان الهجومي عودته لصفوف التشكيلة الوطنية بقدوم الناخب الوطني الجديد رابح ماجر خلفا للمدرب السابق لوكاز الكاراس . وتعدّ هذه التجربة الاحترافية , الثانية لجابو بالخارج بعد تقمصه لألوان النادي الافريقي التونسي الذي فاز معه بلقب بطولة تونس 2015 قبل العودة مجددا لوفاق سطيف 2016 .

ويعد جابو ثالث لاعب دولي جزائري يلتحق بالعربية السعودية في فترة الانتقالات الشتوية بعد الحارس رايس وهاب مبولحي الذي التحق بنادي الاتفاق السعودي بعقد يمتد لستة أشهر قابلة للتمديد لسنة واحدة و براهيمي شنيحي الذى انضم الي الفتح لمدة سنة و نصف.