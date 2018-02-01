قررت العدالة الفرنسية، اليوم الخميس، تمديد اعتقال المفكر المسلم طارق رمضان، لمواصلة التحقيق معه في قضيتي اغتصاب رفعت ضده من قبل امرأتين.

وتم وضع المفكر الفرنسي، الذي يتعرض لحملات إعلامية بانتظام من قبل الإعلام الفرنسي، تحت النظر بعد استجابته لاستدعاء المحققين أمس. وكان المفكر كذب ادعاءات الضحيتين المزعومتين.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية شنت حملة غير مسبوقة، ومنحت منابر إعلامية لإحداهن وهي هند عياري، التي أظهرت بعض التحقيقات تناقضات كبيرة في تصريحاتها، كشهادة منتخب محلي فرنسي، الذي كشف أنه تعرض لتهديدات من قبل المعنية ما لم يستجب لطلباتها، فهددته باتهامه باغتصابها.