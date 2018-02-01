كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون ،اليوم الخميس، خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة بالجزائر العاصمة، أن مؤسسة اتصالات الجزائر تمكنت من بسط أزيد من 400 ألف خط جديد من الألياف البصرية خلال سنة 2017.

وأوضحت فرعون، أن مؤسسة اتصالات الجزائر زيادة عن إنجاز 400 ألف خط للألياف البصرية المجهزة بالتقنيات الحديثة، تم إعادة تهيئة 200 ألف خط للألياف البصرية.

وبعد أن توقعت إمكانية إعادة تهيئة كل شبكة الأنترنت على المستوى الوطني، مع نهاية السنة الجارية، أرجعت الوزيرة تحقيق التقدم في إنجاز خطوط الألياف البصرية إلى عدة عوامل تمثلت في تكوين 3368 مهندس وتقني عامل باتصالات الجزائر، مشيرة في نفس الوقت إلى أن ذات المؤسسة كانت تنجز خلال السنوات الماضية أقل من 30 ألف خط من الألياف البصرية سنويا.

وفي نفس السياق، قدمت فرعون عرضا حول الإنجازات المحققة في مجال تحسين خدمة الأنترنت وتوفير التدفق العالي لهذه الخدمة، مبرزة العناية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لهذا المجال وكذا حرصه الشديد على توفير خدمة عمومية ذات مستوى وفي مختلف ربوع الوطن.

من جهة أخرى، أشارت فرعون إلى أن بعض التصنيفات التي تخص مستوى تقديم خدمة الأنترنت في الجزائر والتي تنشر على مواقع الأنترنت تتضمن "الكثير من المغالطات لأنها لا تعتمد على معايير علمية و لا تراعي الخصوصيات الجغرافية للوطن".