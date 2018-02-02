قررت محكمة التحكيم الرياضي، أمس الخميس، إلغاء عقوبة "الإيقاف مدى الحياة" بحق 28 رياضيا روسيا من أصل 43، و هو ما قد يمكنهم من المشاركة في منافسات أولمبياد 2018 الشتوي.

ورأت المحكمة أنه "في 28 حالة، تبين أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات وجود خرق لقواعد مكافحة المنشطات،من قبل الرياضيين المعنيين"، موضحة أن رفع العقوبة لا يضمن مشاركة تلقائية في منافسات أولمبياد 2018 الشتوي.

ورفعت المحكمة بشكل جزئي العقوبة بحق 11 من الرياضيين الـ 43، متحدثة عن وجود "أدلة" على تناولهم المنشطات إلا أنها خفضت عقوبتهم من الإيقاف مدى الحياة إلى الحرمان من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.

وكانت اللجنة قد أصدرت عقوبات إيقاف مدى الحياة بحق 43 رياضيا على خلفية استفادتهم من نظام تنشيط ممنهج طال على الخصوص دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية.

وتقدم 42 من هؤلاء باستئناف إلى محكمة التحكيم التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها والتي أصدرت قرارها قبل ثمانية أيام من إنطلاق أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي في كوريا الجنوبية المنتظر في الفترة ما بين 9 إلى 25 فبراير الجاري.