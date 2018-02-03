ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المروحيات الجزائرية من نوع "مي ـ 26 تي2 " تم تحصينها من الإصابة بوسائط الدفاع المعادية.وتأمينها بجهاز مبتكر معروف باسم "بريزيدينت إس".

وأوضحت الوكالة أن الطيران العسكري المصري كان أول مَن حصل على هذه التقنية الروسية خارج روسيا. وتم تزويد مروحيات "مي-17" المصرية بهذا الجهاز. وأخيرا أعلِن عن تزويد مروحيات "مي- 26 تي2" الجزائرية بـ"بريزيدينت إس".

ويؤمن الـ"بريزيدينت" الحماية للمروحيات الصديقة مستعينا بكافة وسائط الدفاع الإلكتروني أو البصري الإلكتروني المتوفرة كالأهداف الحرارية الكاذبة أو وسائل التشويش الليزري التي تعطّل رؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ المهاجمة. ويسرع جهاز "بريزيدينت إس" بتشغيل وسائط الحماية هذه بعد أن يكتشف أن المروحية المطلوب تأمين الحماية لها مستهدفة إذ تتعرض لأشعة الرادار المعادي أو الليزر.

ويرى خبراء عسكريون أن المروحيات العملاقة هي الأكثر حاجة إلى الحماية من الصواريخ المضادة المحمولة على الكتف التي تنتجها دول عديدة الآن.