حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران نهاية هذا الأسبوع نحو 29 قنطارا من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك، حسبما علم اليوم السبت لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وتمكن عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لبلدية مسرغين الواقعة غرب وهران، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و40 سنة.

وضُبطت على مستوى مسالخ الموقوفين التي تنشط دون ترخيص من الجهات المخولة الكمية المذكورة من اللحوم البيضاء، و التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك.

وقد تم إتلاف اللحوم الفاسدة المحجوزة على مستوى المفرغة التابعة للبلدية، بعد ترخيص الطبيب البيطري، وفق ما أشار إليه نفس المصدر.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق حول هذه القضية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين.