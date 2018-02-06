كشفت مصادر موثوقة لـ"الخبر"، أن قائمة مركبي السيارات السياحية ستضم على الأقل 6 شركات، مع احتمال رفع العدد إلى ثمانية بحكم تواجد ملفين قيد الدراسة.

في هذا الإطار، حددت الحكومة 6 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات الخفيفة هي "سوفاك" (لتركيب سيارات فولكسفاغن، سيات وسكودا)، طحكوت (تركيب سيارات علامة هيونداي)، رونو (تركيب سيارات العلامة الفرنسية رونو وداسيا) بالإضافة إلى يبجو ونيسان، حيث تقترح سوفاك انتاج 100 ألف سيارة في السنة، ومثلها أي 100 ألف سيارة تحمل علامة هيونداي ينتجها سنويا مصنع طحكوت، كما تقدر القدرة الانتاجية لمصنع رونو بوهران إلى 75 ألف سيارة في السنة و100 ألف سيارة بالنسبة لـ"بيجو" و60 ألف ينتجها مصنع "نيسان".

بالاضافة الى "كيا موتورز"، التي أثار ازاحتها في البداية جدلا كبيرا بحكم أن المصنع دخل حيز الخدمة وتم حتى تسويق بعض السيارات.