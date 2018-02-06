تمكنت فرقة شرطة العمران و حماية البيئة التابعة لمصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي الفارط من إزالة 80 مفرغة عشوائية بالعاصمة ناهيك عن إجراء 528 تدخلا تمحور حول رمي و إهمال النفايات و كذا 30 تدخلا آخر متعلق بإلقاء أو وضع قاذرات أو مياه قذرة أو أية مواد أخرى الذي يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر على مستوى الطريق العمومي، أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية، حسبما أفادت مصالح أمن ولاية الجزائر.

و سجلت ذات الفرقة خلال نفس الشهر" 187 تدخلا تعلق بإنجاز بناءات من دون رخصة و 4 تدخلات أخرى حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة بالإضافة إلى 66 تدخلا متعلقا بالتجارة غير الشرعية على مستوى الطريق العمومي حول إثرها 43 شخصا إلى مقرات الشرطة".

كما سجلت 322 تدخلا متعلقا بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر و المناجم و أشغال الهدم و البناء و الترميم بالإضافة إلى 29 تدخلا آخر حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعلهغير آمن.

و فيما يتعلق بالنظافة والصحة العمومية فقد سجلت ذات المصالح تدخلا واحدا متعلق برمي الحيوانات الميتة أو فضلات الحيوان وعدم إتلافها عن طريق الدفن وكذا تدخلا واحدا آخر متعلق بهدم مساحة خضراء مع نية الاستحواذ على المكان و توجيهه لنشاط آخر.