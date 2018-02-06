كشف محمد سليماني المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري ، عبر أمواج الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف شركة أجنبية تنشط في الجزائر.

و أعطى سليماني إحصائيات حول التجار الجزائريين و الأجانب في الجزائر بتقديمه كشف لسنة 2017 التي تم فيها تسجيل 156 ألف قيد جديد و بالمقابل 97 ألف شطب ، ففي حالات الشطب لا تكون هناك عملية متابعة من طرف مصالح الضرائب.

وأعلن سليماني أنه في المجموع يقدر المركز 13 ألف و 407 شخص ممن يمارسون الأنشطة التجارية بخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الموجودين بالجزائر، منهم 2400 شخص طبيعي من بعض الدول العربية و نشاطهم يتمثل في قطاع التجزئة، أما الأشخاص المعنويين فعددهم أكثر من 10 آلاف شركة تجارية أجنبية من مختلف الجنسيات و نشاطها يتمثل في الإنتاج الصناعي و في الخدمات.

و شدد سليماني على تطهير البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يفوق عددهم مليون و 950 ألف ، حيث سجل منهم 700 ألف سجل تجاري إلكتروني.

و ذكر المدير العام أنه تم إصدار قرار في نوفمبر الفارط ينص على مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا أو في قطاع الاستيراد لغرض البيع للحال، موضحا أن هؤلاء ملزمين كل عامين بتجديد سجلاتهم التجارية و الهدف من ذلك التأطير والتنظيم لقطاع الاستيراد.

و في الأخير دعا سليماني كل المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المكاتب لتجديد سجلاتهم، وقال إن لديهم مهلة تدوم لـ 13 جوان 2018 ، مشددا على أنه بعد هذا التاريخ تصبح سجلاتهم عديمة الأثر حيث أن مصالح الرقابة تطلب شطبها تلقائيا.