أحبطت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة، خلال 72 ساعة الماضية، محاولة مستورد إدخال منتجات مدرجة ضمن قائمة 900 مادة ممنوعة بقرار حكومي.



بعد عملية تفتيش لست حاويات من فئة 40 قدما، تم حجز 38400 زربية تقليدية الصنع مستوردة من تركيا، حاول صاحبها تمريرها رغم علمه بتدابير منع الاستيراد لهذه البضاعة بداية جانفي الماضي، وذلك بالتصريح بصورة خاطئة، من أجل التهرب من تدابير الحظر، حسب رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة.



وتعود تفاصيل هذه العملية إلى 11 جانفي 2018، عندما حصلت مصالح الجمارك على معلومات تم استغلالها في سرية، مفادها إقدام أحد وكلاء العبور باكتتاب تصريحين منفصلين لصالح مستورد من أجل جمركة أغطية أسرّة تم استيرادها من تركيا، وبعد دراسة التصريحين وفحص البضاعة المصرح بها منذ قرابة 3 أيام، تبيّن أن الأمر يتعلق بزرابي وليس بأغطية أسرّة، حيث تعتبر الزرابي من بين البضائع التي شملتها تدابير منع الاستيراد.



وتبين خلال مراحل التدقيق في الملف أن صاحب البضاعة حاول بالتصريحين الخاطئين التحايل وتضليل أعوان الجمارك لتمرير بضاعته، وهو ما يشكل مخالفة جمركية منصوصا ومعاقبا عليها بموجب أحكام المواد 21 من قانون الجمارك.



وتم حجز البضاعة التي قدرت قيمتها الإجمالية 117.058.423,7 دينار جزائري، وتسليط غرامة جمركية على المخالف تقدر بـ468.233.694,8 دينار جزائري. كما تم إيداع شكوى أمام العدالة من أجل المتابعات القضائية اللازمة.



وذكرت مصادر أخرى، أن تضييق جهاز الجمارك على المهربين بعد صدور قرار منع استيراد نحو 900 مادة، دفع العديد من المستوردين إلى استخدام وتوظيف طرق التحايل والتدليس على أجهزة الرقابة.