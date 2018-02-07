قرر مدرب نادى السد القطري جوفالدو فيريرا استدعاء المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح تحسبا للمواجهة المحلية ضد الريان المقررة يوم غد الخميس برسم الجولة السادسة عشر من البطولة القطرية لكرة القدم.

وكان الهداف الجزائري قد غاب عن صفوف الفريق منذ شهرين بسبب اصابة خطيرة تعرض لها اثر اصطدام قدمه بقائم المرمى خلال تسجيله لهدف في احدى مباريات البطولة المحلية.

ومن المستبعد ان يكون الهداف السابق لاتحاد الحراش الذى استأنف التدريبات الجماعية منذ اقل من اسبوع ضمن التشكيلة الاساسية لنادى السد ضد الريان في قمة الجولة.

كما ضمت قائمة الـ 18 لاعبا المدعوين لهذا اللقاء عودة اللاعب الجزائري الاخر حمرون يوغراطة الذى غاب عن اللقاء الأخير ضد قطر بسبب العقوبة فيما سيغيب الجزائري الثالث بوعلام خوخي لعدم شفائه من الإصابة التي يعاني منها.

ويسعى فريق السد خلال مباراة الريان لتحقيق الفوز من أجل المنافسة بقوة على صدارة دوري نجوم قطر , حيث يحتل النادي المركز الثاني برصيد 37 نقطة فيما يتصدر الدحيل الذي يشرف عليه المدرب الجزائري جمال بلماضي الريادة.