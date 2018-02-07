يبدو أن تراجع مستوى رونالدو هذا الموسم رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، لم يحل دون مواصلة النجم البرتغالي توسعه في مجال العقارات، حيث يتوفر الفائز بخمس كرات ذهبية على العديد من الفنادق والمحلات التجارية في أماكن متفرقة من العالم. وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن شهية رونالدو العقارية لن تتوقف عن هذا الحدد.



وفي هذا الصدد، أشارت جريدة "ماركا" أن رونالدو اشترى مبنى مكتبة "كاسا ديل ليبرو" في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل تحويله إلى فندق فخم، وأضافت أن "كاسا ديل ليبرو" هي أقدم مكتبة في مدريد ووضع تصميمها المهندس المعماري خوسيه يارنوز لاروسا.



وأوضحت الجريدة الإسبانية، أن النجم البرتغالي سيحول مبنى مكتبة "كاسا ديل ليبرو" إلى فندق يتكون من تسعة طوابق، حيث سيخصص الطابق التاسع بأكمله له ولعائلته.



وبحسب نفس المصدر، يعتزم رونالدو فتح أربعة فنادق في كل من ماديرا ولشبونة ومدريد ونيويورك بشراكة مع مجموعة "بيستانا" البرتغالية، التي تتواجد في حوالي 15 بلدا في العالم، وأضافت الجريدة أن الكلفة الإجمالية لهذه الفنادق تقدر بحوالي 80 مليون يورو.



جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يمر بأوقات صعبة رفقة نادي ريال مدريد الإسباني، إذ سجل النجم البرتغالي ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتنتظر اللاعب رفقة فريقه مباراة صعبة الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.