ماذا يحدث في قطاع بريد الجزائر في الجلفة؟ توقيفات، احتجاجات، خدمات لا تليق بالزبائن في العديد من مراكز بريد الجزائر في الجلفة، نقص في عدد العمال وفي العتاد، تلك هي لمحة عن هذا القطاع الذي عرف تدهورا كبيرا منذ سنوات، حتى الموزعات الآلية الخاصة بالبطاقة الذهبية لا يزال الكثير منها يزيّن جدران المقرات ولم يتم تشغيلها، ومنها كدليل الموزع الآلي لبريد عين وسارة الذي تم تثبيته بجوار الباب الرئيسي منذ أزيد من 5 أشهر، وحتى القديم الذي خربه مختل عقليا تم نزعه وأغلق مكانه بالإسمنت. فهل تلبي الوزيرة فرعون طلب الزبائن في ولاية مليونية؟