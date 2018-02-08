كشف نجادي مسقم المفتش العام للبيداغوجيا، اليوم الخميس، في برنامج ضيف الثالثة للقناة الاذاعية الثالثة أن 426 أستاذ مضرب تم استخلافهم بأساتذة جدد وأكثر من ألفي أستاذ عادوا إلى مناصب عملهم يوم أمس فقط.

و صرح مسقم إن الوزارة الوصية تستند في قرارها للحكم القضائي القاضي بعدم شرعية إضراب الأساتذة وتعتبرهم غائبين وعلى هذا الأساس شرعت منذ أمس في إرسال إعذارات رسمية وستلجأ إلى الفصل في حال عدم الامتثال إلى سيادة القانون مضيفا أن آلاف الأساتذة يلتحقون يوميا بمناصب عملهم داعيا المعنيين إلى التعقل والتحلي بالحكمة.

ونفى ممثل وزارة التربية الوطنية فرضية الوقوع في سنة بيضاء موضحا أنه سيتم استغلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية لاستدراك الدروس المتأخرة وأن المفتشين المركزيين وبمعية المفتشين التربويين يسهرون على تكييف البرامج الدراسية مع الوضع الحالي بوضع جدول زمني جديد في كل من ولايات البليدة وبجاية وتيزي وزو وكذا مرافقة الأساتذة الذين تم تنصيبهم في مجال التكوين.