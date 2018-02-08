اعتبرت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار اليوم الخميس بمستغانم أن الإضراب المفتوح لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست) "تصرف لا أخلاقي وينتهك أخلاقيات المهنة التربوية".

وقالت جميلة خيار لدى افتتاح دورة استثنائية للمكتب الوطني للفيدرالية المنعقدة بمتوسطة سخي عبد القادر ببلدية حجاج (45 شرق مستغانم) أنه" لا وجود قانونا لما يسمى بالإضراب المفتوح وأن هناك طرق وأساليب أخرى محددة في المكان والزمان للتعبير عن المطالب دون المساس بالطرف الأضعف في المعادلة التربوية وهو التلميذ".

ورافعت ذات المسؤولة من أجل اتخاذ إجراءات سريعة "لضمان حق التلاميذ في التمدرس والعودة إلى المدارس" خاصة أن التعليم حق دستوري وإنساني لافتة إلى أن "الشغل الشاغل لجمعيات أولياء التلاميذ اليوم هو التلميذ ومصلحة التلميذ وحق التلميذ".

وأكدتخيار أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام هذا الوضع معتبرة أن "الحوار مع كل الأطراف ودون شروط مسبقة هو ما يخدم التلاميذ الذين أصبحوا يقضون وقتهم في الشارع عوضا عن المدرسة."

و طالبت مديريات التربية بتقييم الوقت الضائع حفاظا على مبدأ المساواة بين التلاميذ خاصة المقبلين على امتحانات مصيرية في نهاية الموسم الدراسي.