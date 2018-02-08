أكد المدرب الفرنسي كلود بويل استمرار غياب الجناح الجزائري رياض محرز عن تشكيلة ليستر سيتي في مباراته مع مانشستر سيتي المتصدر السبت في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وستكون هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها محرز (26 عاما)، منذ فشل صفقة انضمامه الى مانشستر سيتي بالذات قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في 31 جانفي. وغاب الجزائري منذ ذلك الحين عن تمارين فريقه.

وخسر ليستر، بطل الموسم ما قبل الماضي، أمام ايفرتون 1-2 ثم تعادل مع سوانسي سيتي 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز برصيد 35 نقطة.

وقال بويل في مؤتمر صحافي الخميس "اعتقد ان رياض لن يخوض مباراة السبت"، معربا عن أمله "في ان يستعيد التفكير بطريقة صحيحة وان يعود إلينا ويعمل بجد. افضل طريقة له هي ان يعود ويستمتع بكرة القدم".

وتابع "انه لاعب رائع ويستمتع بكرة القدم. يحب زملاءه في الفريق، وهذا مهم، فهو يحب ان يلمس الكرة لكنه يحتاج إلى العودة بشكل جيد. آمل في ان يتمكن من العودة بمزاج جيد وباستعداد للعمل، لكنه بحاجة للوقت ليكون جاهزا للمباريات".

واضاف المدرب الفرنسي "من المهم ان يبقى الامر داخل النادي، والاهم بالنسبة لي هو بقاء رياض والنادي والمشجعين متحدين وبطريقة جيدة في هذا الشأن. من المهم الحفاظ على شعور جيد معا خلال هذه الصعوبات".