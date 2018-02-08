خصص تلفزيون قطر الرسمي حصة ”بيوت عربية” لعرض التراث الجزائري بكل خصوصياته وتنوعه، حيث استضافت الإعلامية الجزائرية المقيمة حاليا في الدوحة نوال قاضي فريق البرنامج في بيتها بجمالها وزيها الجزائري التقليدي، وسط ديكور يوحي بأنك في بيت جزائري من عمق القصبة، وزينت الإعلامية نوال قاضي الطاولة بمختلف أنواع الحلويات الجزائرية في جو تقليدي بامتياز، رفقة صديقتين جزائريتين مقيمتين في قطر، وفرضت بشاشتها وثقافتها الواسعة وتمكنها في هذا المجال، لتكون ممثلة الجزائر في هذا البرنامج قد نجحت بجدارة في نقل التراث الجزائري الثري وشرح خصوصياته لمشاهدي القناة القطرية في الدول العربية والخليجية خاصة.