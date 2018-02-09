يعود وفاق سطيف إلى المنافسة الأفريقية بعد غياب دام أكثر من سنة عندما يستقبل بملعب الثامن ماي 1945 يوم الأحد نادي ريال بانغي (افريقيا الوسطى) بداية من السادسة مساء في إطار الدور التمهيدي ذهاب لرابطة أبطال أفريقيا وهو في رواق أفضل من منافسه حسب ما صرح به اليوم الجمعة المدرب المساعد لذوي اللونين الأبيض والأسود مليك زرقان.

وأوضح مليك زرقان لوكالة الأنباء الجزائرية أن فريقه سيستقبل منافسه نادي ريال بانغي الذي لا يملك عنه معلومات وفيرة سوى أن البطولة في إفريقيا الوسطى لم تنطلق بعد وأن ريال بانغي أجرى 3 مقابلات تحضيرية لملاقاة الوفاق فاز في 2 منها وتعادل في أخرى الأمر الذي قال عنه أنه يصب في "صالحنا من ناحية الجاهزية البدنية "باعتبار" أننا" تجاوزنا منتصف البطولة في الجزائر.

وأضاف زرقان أن الوفاق مستعد للعودة إلى المنافسة الأفريقية بقوة للحفاظ على تقاليد الفريق في أقوى منافسة أفريقية حيث قال"علينا العودة كذلك في البطولة الوطنية لتعويض إقصاء كأس الجمهورية" مشيرا إلى أن تعادل الفريق في مقابلة الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى خارج الديار أمام شبيبة الساورة رفع معنويات اللاعبين قبل اللقاء الأول من المنافسة الأفريقية.

وأكد مساعد مدرب النسر السطايفي أن فريقه يسعى في مقابلة يوم الأحد القادم تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والمحافظة على شباك الوفاق نظيفة للعب مقابلة العودة بأريحية وأن الهدف المسطر في هذه المنافسة هو بلوغ دوري المجموعات والكل جاهز وواع كما قال- بالمسؤولية.

وبخصوص إجراء اللقاء بدون جمهور وعلى أرضية جديدة من شأنها أن تؤثر سلبيا على أداء الفريق أكد المساعد المدرب للوفاق أن أرضية الملعب الجديدة سيتعود عليها اللاعبون خلال حصتين تدريبيتين أو ثلاثة قبل مقابلة يوم الأحد المقبل معتبرا أن اللعب دون جمهور الوفاق في موعد عودة الفريق إلى المنافسة القارية أمر سلبي ولكنه لن يؤثر على الفريق.