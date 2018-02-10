تسافر سيدة تقيم في مدينة وهران باستمرار من الغرب إلى الشرق لتمارس حقها في التقاضي الذي كاد أن يضيع منها، عندما توجهت إلى مصالح الشرطة في مدينة القل التي أقامت في أحد فنادقها التابع للقطاع العمومي. والذي حدث لهذه السيدة بسيط ولكنه ”خطير”، حيث تعرضت للتعنيف والتهديد من طرف حارس في هذا الفندق، ولما أرادت أن تشتكي طردها المدير ورفضت الشرطة تقييد شكواها فاضطرت لإيداع شكوى عند وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، لتتحرك قضيتها وتصر على مقاضاة ”الحارس” الذي يبدو أنه فوق القانون في مدينته.