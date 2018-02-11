أشار تقرير مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015 و الذي سيتم عرضه الأسبوع المقبل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن التحصيل الإجمالي الفعلي للجباية البترولية قدر ب 34ر2.278 مليار دينار في 2015 بانخفاض بلغ 33 بالمئة مقارنة بسنة 2014 .

بخصوص التسيير لسنة 2015 فقد تم صب 1.722,94 مليار دينار من محصلات الجباية البترولية في ميزانية الدولة و 2ر522 مليار دينار في صندوق ضبط الايرادات و 2ر3 مليار دينار ما يمثل 50ر0 بالمائة من حجم المحصلات الجبائية لفائدة وكالة تثمين موارد المحروقات "ألنفط".

و تم توزيع الجباية البترولية المخصصة لميزانية الدولة (1.722,94 مليار دينار) ب 1ر509 مليار دينار للإتاوات( الضرائب و الرسوم) و 183 مليار دينار للضريبة على الترقية و 1ر868 مليار دينار ضريبة على الدخل البترولي و 5ر69 مليار دينار للضريبة على الأرباح الاستثنائية و 4ر55 مليار دينار الضريبة التكميلية للدخل و 3 مليار دينار للضريبة السطحية و 7ر32 مليار دينار للضريبة على حرق الغاز و 2 مليار دينار لمنتوج حق التحويل.