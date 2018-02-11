تحصيل جباية بترولية بأزيد من 2.200 مليار

مال و أعمال
11 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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أشار تقرير مشروع القانون المتعلق بتسوية  الميزانية لسنة 2015 و الذي سيتم عرضه الأسبوع المقبل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن  التحصيل الإجمالي الفعلي للجباية البترولية قدر ب 34ر2.278  مليار دينار في 2015 بانخفاض بلغ 33 بالمئة  مقارنة بسنة  2014 . 

بخصوص التسيير لسنة  2015 فقد تم صب 1.722,94 مليار دينار من  محصلات الجباية  البترولية في ميزانية الدولة و 2ر522 مليار دينار في صندوق ضبط الايرادات و  2ر3 مليار دينار ما يمثل 50ر0  بالمائة من حجم المحصلات الجبائية لفائدة وكالة تثمين موارد المحروقات "ألنفط".

و تم توزيع الجباية البترولية المخصصة لميزانية الدولة (1.722,94 مليار  دينار) ب 1ر509 مليار دينار للإتاوات( الضرائب و الرسوم)  و 183 مليار دينار  للضريبة على الترقية و 1ر868 مليار دينار ضريبة على الدخل البترولي و 5ر69  مليار دينار للضريبة على الأرباح الاستثنائية  و 4ر55 مليار دينار الضريبة  التكميلية للدخل و 3 مليار دينار للضريبة السطحية و 7ر32 مليار دينار للضريبة  على حرق الغاز و 2 مليار دينار لمنتوج حق التحويل.

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