قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك اليوم الاثنين إن الجزائر ستحصل على المزيد من السفن لنقل الغاز إلى آسيا مع تطلعها لزيادة المبيعات إلى تلك المنطقة.

وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الصحفيين أثناء زيارة إلى حقل حاسي مسعود النفطي ”المنافسة محتدمة في الغاز مع روسيا والولايات المتحدة.. أوروبا عملاؤنا التقليديون لكننا بحاجة إلى الفوز بالأسواق الآسيوية لكي نبيع غازنا“.

وقال ولد قدور إن أعمال الحفر النفطي التي تباشرها سوناطراك في النيجر الواقعة إلى الجنوب من الجزائر، وحيث فازت وحدة لسوناطراك باتفاق لتقاسم الانتاج في 2015، ”مُرضية“ حتى الآن.

وأضاف أن النفط اكتُشف في منطقة كافرا التي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن الحدود الجزائرية. وقال مسؤولون إن مسؤولا تنفيذيا من سوناطراك سيزور النيجر الأسبوع القادم لمناقشة التوسع في أعمال الحفر.

والنيجر هي أحد أحدث منتجي النفط في أفريقيا ومنحت عقودا للتنقيب في إطار خطة لجذب نطاق أوسع من المستثمرين إلى قطاعها النفطي الناشئ.