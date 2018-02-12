قالت مجموعة ألمانية معنية بحقوق المستهلك يوم الاثنين إن محكمة قضت بأن استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية غير مشروع لأن منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية لم تحصل بشكل ملائم على الموافقة المسبقة من مستخدميها.



ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة إقليمية في برلين فيما تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة مزيدا من التدقيق في ألمانيا بشأن تعاملها مع بيانات شخصية حساسة تمكنها من توجيه إعلانات على الإنترنت للمستخدمين بحسب اهتماماتهم.



وقال اتحاد منظمات المستهلكين الألماني إن الإعدادات الافتراضية لفيسبوك وبعض شروط الاستخدام تمثل خرقا لقانون حماية المستهلك وإن المحكمة وجدت أن أجزاء من الموافقة على استخدام البيانات غير صالحة.



وقال هيكو دنكل، مسؤول سياسة التقاضي في الاتحاد ”يخفي فيسبوك الإعدادات الافتراضية غير الملائمة للخصوصية في مركز الخصوصية (بموقعه) ولا يوفر معلومات كافية حولها عند تسجيل المستخدمين“.



وأضاف ”هذا لا يلبي معايير الموافقة المسبقة“. ونشر الاتحاد نسخة من حكم المحكمة في موقعه على الإنترنت. وأكد متحدث باسم المحكمة أن حكما صدر لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.



وقالت فيسبوك إنها ستطعن على الحكم رغم أن عددا من حيثيات حكم المحكمة كان في صالحها. وفي بيان قالت الشركة إنها قامت بتغييرات كبيرة بالفعل على شروط الاستخدام وقواعد حماية البيانات منذ أقيمت الدعوى في 2015.



وقالت الشركة ”نحن نعمل جاهدين لضمان أن تكون قواعدنا واضحة وسهلة الفهم وأن تتماشى كل الخدمات التي تقدمها فيسبوك مع القانون“.