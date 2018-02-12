قال مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، "أبو علي البصري"، إنّ زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، أدخل مؤخرا إلى مسشفى للتنظيم في منطقة الجزيرة السورية لتدهور وضعه النفسي، وكذلك لمعالجته من كسور وجروح خطيرة في ساقه وجسمه منعته من المشي بمفرده.

وعن الوضع الصحي للبغدادي ومكان تواجده، أضاف رئيس خلية الصقور في الوزارة، أن "البغدادي ما زال موجودا في منطقة الجزيرة السورية القريبة من حدودنا"، نافيا في الوقت نفسه هروبه إلى منطقة أخرى، وفق ما نقلته صحيفة "الصباح" العراقية.

وأوضح المتحدث "لدينا معلومات ووثائق من مصادرنا المتغلغلة لا يرقى إليها الشك، تفيد بأن المجرم البغدادي ما زال حتى اليوم موجودا بمساعدة معاونيه في منطقة الجزيرة السورية"، لافتا إلى أنه "بات يعيش أيامه الأخيرة".

ووصف أبو علي البصري حالة البغدادي بـ"الخطيرة، وفقا لنتائج المراقبة السرية لخلية الصقور والتحاليل والكشوف المرضية الأخيرة، فضلا عن إصابته بداء السكري".

من جهة ثانية، نقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، الإثنين، إن زعيم تنظيم "داعش" تنازل عن قيادة التنظيم منذ خمسة أشهر، بعد تعرضه لإصابة جراء غارة جوية في ماي الماضي منعته من ممارسة مهامه، مشيرة إلى أن "التقييم الدقيق لوكالات الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن البغدادي، الذي يعتبر المطلوب الأول على مستوى العالم، كان في منطقة مجاورة لمدينة الرقة السورية عندما استهدفه صاروخ".