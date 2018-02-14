دعت المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة، المتمثلة في الثلث الرئاسي وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء إلى "ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد" في ظل التحركات الاحتجاجية التي تميز الساحة الوطنية، مشددة على أن التعبير عن المطالب المرفوعة يتعين أن يتم "في ظل احترام قوانين الجمهورية".

وفي بيان مشترك لها، أكدت هذه المجموعات البرلمانية أنها "تتابع باهتمام ما يجري في الساحة الوطنية من تحركات ذات صبغة مطلبية"، كما أنها تدعو إلى أن يتم ذلك "بما يراعي مصلحة جميع الأطراف مع ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد والأخذ بعين الاعتبار مقدراتها الراهنة بعيدا عن سياسات التصعيد التي تؤدي إلى نتائج غير مضمونة العواقب".