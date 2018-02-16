أصدرت وزارتا الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا مشتركا يتضمن فتح مسابقة وطنية للتعيين في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية.

وبمقتضى هذا القرار, المؤرخ في 12 فبراير 2018, والذي تم نشره اليوم الجمعة على الموقعين الالكترونيين للوزارتين المذكورتين, فقد تم تحديد عدد مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية المفتوحة ب 350 منصب, موزعة حسب التخصصات والمصالح الاستشفائية الجامعية.

وأوضح ذات المصدر أن آخر أجل للتسجيلات قد حدد يوم الاثنين 19 فيفري 2018.