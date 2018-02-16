توفي مساء اليوم الجمعة اللاعب داود بورزق عن عمر يناهز 24 سنة بسكتة قلبية على أرضية الميدان في مقابلة لكرة القدم ضمن القسم الشرفي لولاية سطيف حسبما علم من عضو المكتب الفدرالي ورئيس رابطة سطيف لكرة القدم السيد مسعود كوسة.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللاعب سقط على أرضية الميدان دون كرة ودون أي احتكاك مع لاعب آخر خلال مجريات الشوط الأول من المقابلة التي جمعت فريقه نجم الدهامشة وضيفه اتحاد عين آرنات و ذلك بملعب عين السبت.

وأضاف رئيس رابطة سطيف لكرة القدم أن طريقة سقوط اللاعب (دون أي احتكاك) أثارت الهلع وجعلت رجال الإسعاف يتدخلون لتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى أقرب مستشفى بسرعة فائقة إلا أن الموت كان أسرع على حد تعبيره مشيرا إلى أن خبر وفاة اللاعب وقع على زملائه كالصاعقة في الدقيقة الـ 75 من المباراة وهو التوقيت الذي توقفت فيه المقابلة .

وأكد المتحدث أن جثمان الفقيد سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في مثل هذه الحالات.