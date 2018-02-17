قتل 13 شخصا في تحطم مروحية وزير الداخلية المكسيكي فيما كان متوجها الى المنطقة التي شهدت زلزالا الجمعة، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية السبت.

وقال وزير الداخلية لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه واليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط.

وقالت السلطات القضائية في ولاية واكساكا (جنوب) حيث وقع الحادث مساء الجمعة "انتشلنا في المكان جثث 12 شخصا: خمس نساء وأربعة رجال وفتاتان صغيرتان وفتى صغير. وتوفي شخص اخر في المستشفى" فيما اصيب 15 اخرون.