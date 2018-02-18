أعلن جهاز الأمن الداخلي الصهيوني " الشاباك" عن اعتقال مجموعة فدائية فلسطينية مسلحة كانت تعتزم اغتيال وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان، حسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

وجاء في بيان نشره "الشاباك" في الموقع الإلكتروني لصحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية أنه قد تم اعتقال ستة فلسطينيين يتبعون لحركة الجهاد الإسلامي.

وزعم البيان أن "أفراد الخلية المعتقلين قد خططوا لزرع عبوة ناسفة في طريق موكب وزير الدفاع الصهيوني ليبيرمان".

وذكر ذات المصدر أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات اخرى دون تقديم المزيد من التفاصيل عنها .

يأتي هذا صبيحة غارات إسرائيلية نفذها الطيران الصهيوني على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

ومن جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مضاداتها الأرضية اعترضت الطائرات الصهيونية .

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في أعقاب واقعة انفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة أدت إلى إصابة أربعة جنود صهاينة، وهو ما اعتبرته إدارة الاحتلال أكبر عدد من الإصابات منذ حرب العصف المأكول سنة 2014.