انتقد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله تدخل الأئمة في الوساطة بين وزارة التربية والنقابات المضربة.

وأكد بوعبد الله غلام الله، لدى نزوله ضيفا اليوم الأحد على منتدى المجاهد، أن طلب الأئمة للتدخل في الوساطة غير مقبول، مضيفا انه ليس من صلاحيات الإمام التدخل إلا بطلب من الجهات المعنية.

كما نفى غلام الله، صدور أي فتوى من هيئته في قضيتي الإضراب والحرقة، موضحا بأن المجلس لا يملك صلاحية اصدار الفتاوى إلا بطلب من جهة رسمية على غرار رئاسة الجمهورية أو من المواطنين بشكل مباشر.