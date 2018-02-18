تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال شهر جانفي المنصرم من معالجة 21 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي, أوقفت على إثرها 56 شخصا مشتبه بهم, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن من بين الموقوفين, 21 فاعلا رئيسيا و35 شريكا تم تقديمهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا بموجب ملفات جزائية مرفقة ب"الأدلة القاطعة".

وأضافت مصالح الأمن أن دوافع القتل العمدي المسجلة خلال شهر جانفي 2018 تعود بالدرجة الأولى إلى "الشجارات الاستفزازات" التي تم بشأنها تسجيل 14 حالة من العدد الإجمالي للجرائم المسجلة, تليها الخلافات العائلية, قضايا الآداب والسرقة.