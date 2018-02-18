عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، قطعة من طائرة من دون طيار إيرانية أسقطتها إسرائيل منذ عدة أيام في الجولان المحتل، وذلك خلال خطابه بمؤتمر الأمن العالمي المنعقد في مدينة ميونخ.

وحذر نتنياهو إيران ملوحاً بقطعة الطائرة المسيرة قائلاً: "لا تختبروا" إسرائيل. وقال إن إيران هي أكبر تهديد للعالم، مؤكداً أنه سيواصل منع إيران من إقامة وجود عسكري دائم في سوريا. وأضاف: "سنتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر وليس ضد وكلائها فحسب".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد إن إسقاط طائرة إسرائيلية مقاتلة بعد قصفها موقعا إيرانيا في سوريا حطم "ما يعرف باستعصاء إسرائيل على القهر".

وكان ظريف يرد على خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف ظريف أمام المؤتمر "إسرائيل تتخذ العدوان سياسة ضد جيرانها"، متهما إسرائيل بارتكاب "أعمال انتقام جماعية والتوغل اليومي في سوريا ولبنان".

وتابع معلقا على إسقاط الطائرة الإسرائيلية في العاشر من فيفري "الخطاب برمته كان يحاول تفادي القضية... ما حدث في الأيام القليلة الماضية هو انهيار ما يعرف باستعصاء إسرائيل على القهر".