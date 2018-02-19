قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً تطبيق تقنية الفيديو بمباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستجمع بين نادي الوداد البيضاوي المغربي بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا ونادي مازيمبي الكونغولي بطل مسابقة كأس الكونفدرالية .

وكان الاتحاد الإفريقي قد سبق له استخدام تقنية الفيديو ببطولة أمم إفريقيا للمحليين الشهر الماضي والتي أقيمت بالمغرب.

وقد تم تطبيق تقنية الفيديو بعدد من المسابقات العالمية والدولية مثل الدوري الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيتم تطبيقها أيضاً خلال بطولة كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل .