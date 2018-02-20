تستمر عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بالـ«كوطة” الثانية من المكتتبين في البرنامج السكني “عدل 2”، والمقدّر عددهم بـ78 ألف على المستوى الوطني، حيث تصبّ إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أسماء المعنيين بالدفع بشكل تدريجي، مع منحهم مهلة شهر للدفع، إلى غاية استكمال جميع المكتتبين.



أوضح مصدر عليم من وزارة السكن والعمران والمدينة، أن عملية استدعاء المكتتبين المعنيين بالدفع ستتم تدريجيا، حيث يحاول المكتتب ولوج النافذة المخصصة لسحب الأمر بالدفع، وعند الحصول عليه يقوم بطبعه، ثم استخراج نسختين منه لتقديمها إلى أقرب وكالة لبنك القرض الشعبي الجزائري، وقد أعطيت تعليمات لجميع الوكالات على المستوى الوطني لاستلام ملفات المعنيين، على أن يرفقها بنسختين أخريتين من بطاقة التعريف الوطني والمبلغ المالي المقدر بـ10.5 مليون سنتيم لأصحاب الشقة من ثلاثة غرف، و13.5 مليون سنتيم لأصحاب الشقة من أربعة غرف، ومقابل ذلك يحصل على استمارة يملؤها قبل أن يمنح له وصل الدفع الذي يحتفظ به إلى غاية طلبه لاحقا من طرف وكالة “عدل”.



وأوضح المتحدث، أن مهلة الدفع هي شهر ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالدفع، والمدوّن فيه وليس ابتداء من تاريخ صبّه في الموقع الإلكتروني، وعليه دعا المتحدث المعنيين إلى تحضير المبلغ المالي المخصص للعملية، على أن يدفعه مباشرة بعد حصوله على الأمر بالدفع من الموقع الإلكتروني الرسمية للوكالة.



أما بخصوص الأخطاء الواردة في الأوامر بالدفع، فقال محدثنا إنه على أصحابها التقرب من وكالة “عدل” من أجل تصحيحها، حيث أن موعد الاستقبال يكون يومي الأحد والثلاثاء، في حين خص موعد استقبال المعنيين باسترجاع كلمة السر الأربعاء من كل أسبوع، وأضاف المتحدث أن قرابة 50 بالمائة من المعنيين حصلوا على الأوامر بالدفع على أن تستمر العملية تدريجيا.