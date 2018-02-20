شباب بلوزداد يحسم تأهله للدور المقبل
رياضة
20 فبراير 2018 () - إ.ب/وأج
تأهل فريق شباب بلوزداد للدور السادس عشر لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على أونز كرياتور المالي بنتيجة (2-0), في إياب الدور التمهيدي للمنافسة جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت (الجزائر).
وسجل هدفي الشباب كل من بوشار 31) و لكروم (70).
وكانت مباراة الذهاب التى جرت ببماكو المالية قد انتهت بالتعادل 1-1.
وسيواجه شباب بلووزداد الغائب منذ سنة 2010 عن الساحة الإفريقية في الدور المقبل المقرر في شهر مارس, نادي نكانا الزامبي المعفي من الدور التمهيدي .
وسيجري لقاء الذهاب يوم 6 مارس بالجزائر, و الإياب يوم 16 مارس بزامبيا.