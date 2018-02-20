شباب بلوزداد يحسم تأهله للدور المقبل

رياضة
20 فبراير 2018 () - إ.ب/وأج
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تأهل فريق شباب بلوزداد للدور السادس عشر لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على أونز كرياتور المالي بنتيجة (2-0), في إياب الدور التمهيدي للمنافسة جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت (الجزائر).

 

وسجل هدفي الشباب كل من بوشار 31) و لكروم (70).

 

وكانت مباراة الذهاب التى جرت ببماكو المالية قد انتهت بالتعادل 1-1.

 

وسيواجه شباب بلووزداد الغائب منذ سنة 2010 عن الساحة الإفريقية في الدور المقبل المقرر في شهر مارس,  نادي نكانا الزامبي المعفي من الدور التمهيدي .

 

وسيجري لقاء الذهاب يوم 6 مارس بالجزائر, و الإياب يوم 16 مارس بزامبيا.

          

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