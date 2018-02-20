سجل بغداد بونجاح هدفين في فوز السد القطري 3-صفر على ضيفه بيروزي الإيراني لينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



افتتح الجزائري بونجاح التسجيل من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 36 ومع بداية الشوط الثاني ضاعف التقدم بتسديدة جميلة بعد مراوغة مدافع بالفريق الإيراني.



وضمن خوخي بوعلام الانتصار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.



والانتصار هو الثاني على التوالي للسد ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مقابل ثلاث نقاط لبيروزي وناساف الأوزبكي بينما يتذيل الوصل الإماراتي الترتيب بدون رصيد.