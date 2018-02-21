أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم"داعش" في المملكة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان الوزارة، أن الخلية مكونة من ستة عناصر، تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة، ينشطون في مدينة طنجة.

وتفد التحقيقات الأولية أن عناصر هذه الخلية، التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورطون في اعتداءات ضد عدة أشخاص بهذه المدينة، استعملت فيها أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة".

أضافت وزارة الداخلية أن البحث الذي قام به المكتب وقف على أن العناصر الموقوفة ذات صلة بالشبكة الإرهابية الموالية لـ"داعش" التي تم تفكيكها، يوم فاتح فبراير الجاري، بمدينتي طنجة ومكناس.

وشدد المصدر نفسه على أن هذه الخلية قد "تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف أمن واستقرار المملكة".

وأفضت عملية التفتيش لمنازل الموقفين إلى حجز أسلحة بيضاء؛عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام، وكذا عصي وسلسلة حديدية وسراويل عسكرية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.