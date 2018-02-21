أسفر اجتماع اللجنة الحكومية الصهيونية الذي جمع كلا من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان ووزير " شؤون القدس" زئيف إيليكين ، عن صيغة تعديل لقانون "إسكات الآذان"، وذلك عبر فرض غرامات باهظة على كل من يخالف القانون المعدل الخاص بالمساجد.

وأوصت اللجنة بإعطاء شرطة الاحتلال صلاحية اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال رُفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، وذلك بناءً على مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست موطي يوغيف.

كما سيتم تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيكل أي مايقارب 2700 دولار.

ويعتبر هذا القرار تعديلا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف في فيفري 2017 و الذي ينص على حظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت في المساجد.

وسيتم تحويل توصيات اللجنة الوزارية للمناقشة والمصادقة عليها في لجنة الدستور ومن ثم سيتم عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.