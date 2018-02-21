ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس ببرج باجي مختار خمس قذائف صاروخية من عيار 122 ملم ومعدات تفجير ، وتوقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير مخابئ للإرهابيين بباتنة وجيجيل.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ضبطت ببرج باجي مختار (05) قذائف صاروخية عيار 122 ملم و(13) مفجرا ومعدات تفجير، فيما تم تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بتبسة. وأضاف ذات المصدر أن مفارز أخرى مشتركة للجيش ، أوقفت أمس، خلال عمليات متفرقة بكل من باتنة وجيجل، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ودمرت سبعة (07) مخابئ للإرهابيين.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ، يضيف البيان، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(2.2) طن من المواد الغذائية و(1180) لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفارز أخرى ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة و(4000) لتر من الوقود و(23) قنطارا من مادة التبغ و(7464) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي وجانت.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتلمسان، تاجر مخدرات بحوزته (46) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار والأغواط.