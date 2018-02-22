تراجعت أسعار النفط ،اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الذي طغى على تقرير يفيد بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

و تراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة بنسبة 0.6% عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 65 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع أمام العملات الرئيسية ،اليوم الخميس، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جانفي الماضي أن صناع السياسات ازدادوا ثقة في ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد من تكلفة واردات الوقود على الدول، التي تستخدم عملات أخرى بما قد يحد من الطلب.