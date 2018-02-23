تأسف رئيس جمعية العلماء المسلمين الشيخ عبد الرزاق قسوم من رفض وزيرة التربية نورية بن غبريت للوساطة في حل خلافها مع النقابات المستقلة.

وقال قسوم اليوم الجمعة من ولاي سكيكدة "جاءتنا الإشارة من النقابة أن تحركوا أنتم جمعية العلماء للوساطة لإعادة التلاميذ للأقسام لكن يؤسفنا أن وزيرة التربية صرحت رسميا في وسائل الإعلام لا وساطة".

وأضاف "ما يؤسفنا أن تغلق الوزارة باب الحوار رغم ما يتهدد الوطن من أخطار".

وفي نفس السياق أكد قسوم أن الجمعية مازالت على استعداد للوساطة في مسألة إضراب الأساتذة وكذلك إضراب الأطباء وأيضا قضية طلبة المدارس العليا للأساتذة بما يحفظ للجميع كرامتهم.