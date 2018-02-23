توقفت أمسية اليوم مباراة مولودية الربعية بالاتحاد من بطولة القسم الشرفي لولاية المدية في الدقيقة 65 من اللقاء بقرار الحكم وحافظ المقابلة بعد أن اجتاح أنصار الاتحاد أرضية الميدان والاعتداء على لاعبين اثنين من المولودية، في دربي محلي من الجولة 14، وكادت أن تشهد المباراة في شوطها الثاني أحداثا مأساوية لولا تدخل مصالح الدرك الوطني في الوقت المناسب، حيث تمكنت من إنقاذ لاعبي المولودية بعد حاصرهم أنصار الاتحاد في إحدى زوايا الملعب البلدي احتجاجا على الهدف الثاني الذي وقعه مهاجم المولودية صالحي بلقاسم الذي فاجا به دفاع الاتحاد على اثر تنفيذ كرة ثابتة ليمنح التفوق للمولودية بهدفين لهدف واحد بعد ان انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل هدف لمثله، وقد اضطر ثلاثي التحكيم بقيادة عثامنية جلول من رابطة المدية رفقة محافظ المقابلة توقيف اللقاء بسبب خطورة الاحداث التي شهدها بعد اجتياح الأنصار لأرضية الميدان واعتداءهم على لاعبي حيمد وصالحي من جانب المولودية.