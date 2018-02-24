خيم ظل المرحوم المناضل السابق في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تلمسان، حنافي لكحل، الذي وافته المنية في شهر أكتوبر الماضي إثر سكتة قلبية، على الحفل الذي أقامه المكتب الولائي للحزب بفندق الزيانيين إحياء لذكرى تأسيس الحزب، حيث كرمت عائلة الفقيد، إلا أن الذي يجب أن يعلمه الكثير أن الفقيد كان في خلاف مع المكتب الولائي آنذاك بخصوص ترتيبه في قائمة انتخابات المجلس الشعبي الولائي، حيث اكتشف قبل وفاته بساعات أنه غرر به ولم يحصل على المرتبة التي كان يريدها، رغم أنه كان أنشط عضو في الحزب على مستوى الولاية، ما جعل البعض يعلق على تكريم الخميس الماضي بالقول ”أهانوه حيا وأكرموه ميتا”.