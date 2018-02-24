دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بعد ظهر اليوم السبت بشلغوم العيد (ميلة) المضربين في قطاعي التربية و الصحة إلى "التعقل" و"تفضيل لغة الحوار و المفاوضات" بتقديم "تنازلات مشتركة" لإنهاء حالات الاحتقان الراهنة "حفاظا على استقرار البلاد ومراعاة لمصالح التلاميذ".

ونبه ولد عباس خلال تنشيطه لتجمع جهوي للمنتخبين المحليين لجبهة التحرير الوطني على مستوى 15 ولاية بشرق البلاد و ذلك بالقاعة متعددة الرياضات من "أي تلاعب باستقرار البلاد و أمنها العام" ما قد يعرض المكاسب المحققة على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي للأخطار .

وفي الجانب السياسي أشاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بما حققته هذه التشكيلة السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية ما يجعلها "القوة السياسية الأولى في البلاد", كما قال, و التي "سيكون لها مرشحها في استحقاق الرئاسيات المقبلة (2019)."

وفي ندوة صحفية عقدها بعد اللقاء, أكد ولد عباس في رده على سؤال بهذا الخصوص أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة من عدمه "مسألة ترجع للرئيس بوتفليقة نفسه".