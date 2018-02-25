ألقت أمن ولاية الجزائر القبض على (39) شخصا، خلال المقابلة الودية التي جمعت فريقي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة مساء السبت بملعب 5 جويلية.

وأوضحت مصالح أمن ولاية الجزائر في بيان، أن الاعتقالات جاءت بسبب قضايا مختلفة أهمها حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، حيازة تذاكر دخول الملعب مشبوهة، حيازة ألعاب نارية حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، البيع غير الشرعي للتذاكر، سرقة هاتف نقال كما تم في السياق ذاته، حجز (60) وحدة نارية تم العثور عليها داخل حقيبة مخبأة بإحكام على مستوى دورة مياه و ذلك أثناء عملية تفتيش ومراقبة المدرجات وأروقة الملعب.