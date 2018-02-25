ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر فرض عقوبة على الفرنسي سمير ناصري لاعب مانشستر سيتي السابق بالإيقاف لمدة عام بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وذكرت صحيفة (ماركا) الاسبانية اليوم الأحد أن سمير ناصري سقط في اختبار المنشطات خلال 2016, وقرر اليويفا تخفيف عقوبته من الإيقاف لمدة عامين إلى الإيقاف لمدة عام واحد.

وأشارت إلى أن إيقاف ناصري يعود إلى واقعة حصوله على علاج من عيادة خاصة بإسبانيا خاص بالمناعة ليساعده على الاستشفاء, واعتبر الاتحاد الأوروبي أن المواد التي يحصل عليها اللاعب تعد مواد منشطة ومحظور تناولها للاعبين.

يذكر أن سمير ناصري كان يلعب بصفوف مانشستر سيتي حتى نهاية عام 2016, ثم انتقل لصفوف إشبيلية الاسباني على سبيل الإعارة لمدة عام واحد, و انتقل بعدها إلى أنطاليا سبور التركي خلال صيف 2017, وكان على وشك الانتقال إلى لاس بالماس الاسباني, بعدما فسخ تعاقده مع الفريق التركي منذ عدة أسابيع, ولكن الإيقاف سيعرقل انضمامه للفريق الاسباني.