كشف المدير العام للمجمع العمومي للميكانيك بشير دهيمي ، اليوم الإثنين ، في برنامج "ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الأولى عن أربع مشاريع استثمارية هامة قيد الدراسة مع الشريك التركي أهمها مشروع شراكة يتعلق بإنتاج براغي السيارات سيجسد في وادي رهيو لتلبية حاجيات مصانع السيارات الناشطة في الجزائر والتصدير للخارج.

وأكد دهيمي أن رقم أعمال المجمع قد بلغ اليوم 50 مليار دينار و أن الهدف المسطر هو تحقيق 100 مليار دينار متوقعا تجاوز ما قيمته الـ 60 مليار دينار العام الجاري.

واعتبر الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للميكانيك أن المناولة هي المحرك الأساسي لنشاط المجمع مشيرا إلى إحصاء 30 شركة مناولة منها 4 شركات ذات مؤهلات عالية.

وقال دهيمي إن سنة 2018 ستكون بداية التصدير مادامت المنتجات المعروضة للتصدير تحمل علامات الشركاء الأجانب و تكتسي صبغة التنافسية ".

وجدد الرئيس المدير العام للمجمع التذكير بوضع مخطط استثماري بقيمة 42 مليار دينار تجسد بنسبة 80 بالمائة ، حيث تم في هذا الصدد الشروع في تطوير النشاطات و المنتجات الميكانيكية واقتحام السوق وتطوير 8 شراكات أجنبية في مجالات الآلات الزراعية و الجرارات و الحصادات والمحركات وإنتاج بواخر الصيد و السفن بطول 34 متر.