كشفت الشركة الترفيهية الأمريكية "نتفليكس" عن إنتاجها لأول سلسلة عربية تحت عنوان "جن"، والذي من المتوقع أن تُعرض حلقاته سنة 2019 ، حسب ما نقله موقع مجلة "فوربس الشرق الأوسط".

المسلسل الذي سيتم تصوير أحداثه في الأردن ، من إخراج المخرج اللبناني ميرجان بوشعيا وإنتاج طاقم الشرق الأوسط للإنتاج التابع للشركة، وهو يحكي قصة مغامرة خيالية وفنتازية من تأليف السيناريست الأردني باسل غندور منتج الفيلم الأردني الذي رُشح لنيل جائزة الأوسكار "ذيب" والذي تم إنتاجه سنة 2014.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأطفال المراهقين الذين يصادفون جنيا متلبسا بجسد طفل مراهق في المدنية الأثرية الأردنية الشهيرة "البتراء".

من جانبه رحب المخرج ميرجان أبوشعيا بهذه الخطوة قائلا "المشروع سيخلق فرصة لتسليط الضوء على مواهب الشباب في الشرق الأوسط ، لدينا تراث وثقافة غنيين ، وسنستطيع أخيرا أن استمتع بالمحتوى العربي عبر جودة نتفليكس".

وأضاف أبو شعيا بالقول:" أتمنى أن تستثمر نتفليكس بشكل أوسع في المنطقة، إنها نقطة تحويل حقيقية ".

تجدر الإشارة إلى مسلسل "جن" المشروع الثاني لشركة نتفليكس في المنطقة العربية، بعد مشروع عادل كرم : الحياة من بيروت وهو برنامج كوميدي خاص، والذي من المقرر أن يعرض في الفاتح من شهر مارس المقبل.

و نتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية ذات صيت واسع ، تتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب ، ووصل عدد المشتركين فيها سنة 2017 إلى 93 مليون مشترك حول العالم.