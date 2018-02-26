افتتح المؤتمر الدولي للهواتف النقالة، الاثنين، في برشلونة بزيارة الملك فيليبي السادس، وذلك على خلفية التوتر بين مدريد والاستقلاليين في كتالونيا، بعد أربعة أشهر على محاولة انفصال هذه المنطقة.



ويكتسب المؤتمر أهمية كبرى على الصعيد المالي، وأيضا بالنسبة الى صورة البلاد. اذ يقول المنظمون أن التبعات المالية لهذا المؤتمر ستتجاوز 470 مليون يورو على منطقة برشلونة، وأن آلاف المسؤولين الكبار سيشاركون فيه، بينما يقدرون إجمالي عدد الزوار بـ108 آلاف شخص.



وأعلن وزير السياحة ألفارو نادال الاثنين، أن "المؤتمر الدولي للهواتف النقالة واجهة للتغيرات التكنولوجية الكبيرة في العالم ... وعلينا الاعتناء بصورتنا حتى نظل مرجعا".



ويستعرض الزوار في المعرض الخاضع لحراسة مشددة من الشرطة آخر التقنيات في مجال الشبكات خصوصا الجيل الخامس المرتقب الذي يفترض أن يتيح تبادل البيانات بسرعات مضاعفة.



ويضم المعرض مبتكرات على غرار نظارات معززة تتيح التقاط الصور ورموز تعبيرية (إيموجي) على صورة المستخدم تحاكي تعابيره وتطبيقا للتحكم بالشهية من خلال محفز كهربائي.



ويشارك نحو 2300 منتج ومشغل وصناعي في مجال الهواتف النقالة من مئتي دولة في المؤتمر الذي يأتي على خلفية تراجع مبيعات الهواتف الذكية في أواخر 2017.



كما سيشارك مسؤولون من هيئات دولية كبرى على غرار مدير البنك الدولي جيم يونغ كيم والمفوض الأوروبي المكلف بالسوق الرقمية أندروس أنسيب.



