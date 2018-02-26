قرّر المجلس البلدي لمدينة دورا جنوب الخليل، إطلاق اسم الرئيس هواري بومدين، على ملعب ”دورا” الدولي، تكريما للرئيس الراحل ونظرا للعلاقات التاريخية بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، والتضحيات التي قدّمها الشعب الجزائري. وتقديرا من الأسرة الرياضية الفلسطينية، وعلى رأسها اللواء جبريل الرجوب، أكد القائم بالأعمال رئيس بلدية دورا فوزي أبو هليل، أن هذا القرار بمثابة رسالة من الوفاء والتقدير للشعب الجزائري، وأن هذه الرسالة من الشعب الفلسطيني لما يلاقيه من دعم وإسناد من الجزائر، ويعتبر مصدر عزة وكرامة بالنسبة لفلسطين وثورتها.