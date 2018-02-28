ألقت يوم أمس الشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة القبض على المشتبه فيه في جريمة مقتل الطالبة الجامعية البالغة من العمر 23 سنة.

وعلم أن الجاني جارها يقطن في نفس العمارة و أعزب عمره 34 سنة استغل غياب أفراد أسرته و عودة الطالبة من دراستها و بمجرد دخولها للعمارة قام بسحبها و إدخالها بالقوة و في انتظار تفاصيل عن ظروف هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المحلي، فإن الفاعل استعمل آلة قطع حديدية في قطع الجثة إلى نصفين النصف الأول عثر عنه في شارع ضيق خلف دار الشباب سطر الملوك و النصف الثاني عثر عليه قرب ملعب العالية.